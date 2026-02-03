Modica – Si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, l’ XI appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica, sul tema: “Uno sguardo dalla Sicilia. La questione meridionale in Verga, De Roberto e Pirandello”. Relazionerà Rosanna Giannone, componente del Quasimodo, mentre gli studenti dell’Istituto “G. Verga” di Modica, Daniele Clemenza, Giuseppe Fidone e Noemi Idrizaj leggeranno testi dei tre dei grandi autori della letteratura italiana. Giuseppe Macauda modererà la serata, che sarà animata dagli intermezzi musicali di Francesca Caschetto all’Arpa.

“Raccontare questi tre autori oggi, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, non significa solo fare memoria letteraria, ma interrogarsi sulle radici del nostro presente. Attraverso la loro lente, la Sicilia smette di essere periferia e diventa il centro di una riflessione pungente e attualissima sull’illusione del progresso e sulla complessità dell’animo umano. L’incontro si propone di esplorare il legame profondo e tormentato tra la grande letteratura siciliana e la storia d’Italia, attraverso le opere di tre autori che hanno saputo trasformare un contesto geografico in una condizione universale. Tre grandi scrittori che insieme hanno tracciato un percorso che parte dai fatti (il pane, la roba di Verga), passa per la storia (il potere, i palazzi di De Roberto) e approda alla mente (la follia, il caos di Pirandello)”.