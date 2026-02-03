Vittoria – Vittoria compie un passo importante nelle politiche dedicate ai giovani con l’avvio del Tavolo Adolescenti, primo momento ufficiale di confronto nell’ambito del progetto DesTEENazione – Desideri in azione, di cui è beneficiario il Distretto Socio-Sanitario 43.

L’iniziativa segna l’inizio di una fase operativa strategica per il territorio. Il Tavolo Adolescenti si configura come uno spazio stabile di co-programmazione, in cui istituzioni, Enti del Terzo Settore, scuola e giovani collaborano per individuare risposte concrete al disagio giovanile e promuovere percorsi di inclusione sociale.

Il percorso avviato è propedeutico alla definizione del Patto Educativo di Comunità, strumento fondamentale per costruire una rete integrata, strutturata e duratura, capace di sostenere la crescita, il benessere e le opportunità delle ragazze e dei ragazzi dell’intero Distretto. Alla riunione hanno preso parte la Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria, il coordinatore strategico del progetto e i coordinatori tecnici, i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore coinvolti nel progetto e le scuole aderenti, a conferma dell’esistenza di una rete ampia, coesa e consapevole dell’importanza di mettere gli adolescenti al centro delle politiche educative e sociali.

Il Tavolo Adolescenti nasce come una vera e propria cabina di regia, capace di mettere in dialogo istituzioni, scuola, famiglie e realtà territoriali, con l’obiettivo di progettare interventi mirati, concreti e realmente rispondenti ai bisogni delle giovani generazioni.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, Francesca Corbino ha sottolineato come : Il Tavolo Adolescenti rappresenti il cuore del progetto DesTEENazione: un luogo di visione e responsabilità condivisa, che può essere considerato a pieno titolo un punto di partenza”.

Con questa prima riunione si apre dunque un percorso strutturato, fondato sulla collaborazione e sull’impegno comune, che accompagnerà lo sviluppo del Centro DesTEENazione e delle sue azioni rivolte agli adolescenti.

A concludere, il commento del Sindaco, che ha evidenziato: “Investire sui giovani e sui ragazzi significa investire sul futuro della nostra comunità. Il Tavolo Adolescenti è uno strumento concreto di ascolto e corresponsabilità, capace di dare voce ai giovani e di costruire risposte serie e durature ai loro bisogni. Come Amministrazione continueremo a sostenere con convinzione questo percorso, perché nessun ragazzo deve sentirsi solo”.