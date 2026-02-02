Modica – Disco rosso casalingo per l’Avimec Modica che al “PalaRizza” si arrende in tre set dopo 84′ alla vice capolista Castellana Grotte. Per i biancoazzurri di coach Enzo Distefano è il secondo stop consecutivo dopo quello rimediato nel turno precedente in casa della capolista Reggio Calabria. Castellana si è dimostrata squadra completa e ben disposta alla battaglia che non si è mai tirata indietro anche quando i padroni di casa hanno provato a fare la voce grossa.

Parte meglio il sestetto barese che piazza subito un break (0 – 3), che fa capire le intenzioni degli uomini di Barbone. Quando gli ospiti provano a prendere il largo (2/6) coach Distefano si vede costretto a chiedere il primo discrezionale per impartire le contromosse ai suoi ragazzi. La pausa di 30” ha gli effetti sperati dal tecnico modicano e al rientro sul taraflex la squadra di casa è più motivata e dimezza lo svantaggio (6/8), ma Castellana non si lascia intimorire e piazza una nuova fuga (11/15) che costringe Distefano al secondo pit stop. Anche dopo la seconda sospensione Modica prova a ricucire lo strappo e a metà frazione si riporta a – 2 (14/16). i padroni di casa insistono e fanno sentire il fiato sul collo di Castellana che si ricompatta e si riporta nuovamente a +4 (19/23). Modica prova a reagire e sul 20/23 è Barbone a chiedere il discrezionale. Al rientro in campo, Modica si porta a – 2 (22/24) e Barbone chiama il secondo timeout. Modica riduce a 1 il divario nel punteggio (23/24), ma l’errore in battuta di Barretta dopo 31′ di gioco consegna a Castellana il parziale di apertura (23/25).

Dopo il cambio di campo l’inizio della seconda frazione di gioco è molto equilibrata (4/4), poi Castellana prova ad allungare (4/6), ma Modica resta in scia e recupera (6/6). Castellana prova nuovamente a scavare il solco (6/8) e quando prova a scappare (7/11) Distefano fiuta il pericolo e chiede il suo primo timeout. I pugliesi al rientro in campo riescono a tenere a distanza di sicurezza i biancoazzurri (13/16), ma Modica perde di lucidità e terreno (14/18) con coach Distefano che prova a spezzare il ritmo con il secondo discrezionale. Questa volta la sospensione non sortisce gli effetti sperati perchè Castellana non cede di un millimetro (17/21) e dopo 24′ di gioco si porta a casa anche la seconda frazione di gioco approfittando dell’errore in battuta di Bertozzi che regala il 19/25 alla vicecapolista.

Coach Distefano prova a rimescolare le carte e manda in campo forze fresche dalla panchina. Dopo un inizio di terzo set in equilibrio (5/5) è Modica a cercare di alzare il ritmo del gioco e a mettere il muso avanti nel punteggio (8/7), ma Castellana non si fa intimorire e prima impatta (9/9) e poi opera il controsorpasso (10/12). Questa volta i padroni di casa non mollano la presa e ritrovano la parità (14/14) e addirittura rimettono il muso avanti nel punteggio a metà frazione (16/16). Anche il pubblico prova a dare una mano ai loro beniamini facendo sentire la sua voce, ma Castellana non è squadra che soffre e con un controbreak si porta nuovamente avanti di 1 (18/19) con Enzo Distefano che chiama timeout. La gara si fa al cardiopalmo e resta in parità fino al 22/22. Due punti consecutivi dei pugliesi (22/24), regalano due match point e costringono Modica al secondo timeout. Al ritorno in campo dopo i 30” di sospensione i padroni di casa annullano il primo match point e Barbone chiama immediatamente il discrezionale per dare le ultime indicazioni. La battuta di Buzzi non crea grossi problemi alla ricezione avversaria che può impostare l’ultimo attacco con Brucini che mette a terra la palla del 23/25 che mette in cassaforte i tre punti per la formazione pugliese.

“Usciamo sconfitti dal confronto con Castellana – dichiara a fine partita coach Enzo Distefano – ma per atteggiamento e per la pallavolo espressa oggi credo che rispetto a Reggio Calabria abbiamo fatto un passo avanti perchè contro una squadra veramente organizzata come Castellana soprattutto sulla fase muro – difesa, abbiamo visto delle belle cose da parte di tutti, sia quelli che sono partiti titolari, sia da chi è subentrato a partita in corso, quindi ho avuto ottimi spunti contro un’ottima e anche questo va sottolineato. Da questa sconfitta -continua – sicuramente cresceremo, veniamo da due sconfitte consecutive contro la capolista e la vice capolista, sapevamo che sarebbe arrivata al PalaRizza una squadra molto organizzata con delle ottime individualità, ma noi dobbiamo continuare a essere positivi in prospettiva di un girone ancora lungo e combattuto e con partite molto importanti per noi. Nonostante questa sconfitta – conclude Enzo Distefano – cambia poco, perchè io ho sempre più risposte dai miei uomini, sempre più fiducia da parte dello staff e della società sul gruppo e quindi dobbiamo continuare a pensare positivo per le prossime partite”.

Avimec Modica 0

BCC Tecbus Castellana 3

Parziali: 23/25, 19/25, 23/25

Avimec Modica: Francesco Barretta 5, Raso 2, Bertozzi 6, Lugli 6, Putini 3, Chillemi 6, Cipolloni Save, Buzzi 6, Garofolo 4, Mariano 7, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

BCC Tecbus Castellana Grotte: Pasquali 6, Cappadona 1, Chiapello 7, Picchi, Brucini 5, Orlando Boscardini 11, Casaro 12, Iervolino 14, Guadagnini (L1), n.e. Reale, Santostasi (L2), Pavani, Gianmarco Barretta. All. Giuseppe Barbone; Ass. Francesco Valente.

Arbitri: Luigi Peccia di La Spezia e Simone Fontini di Pisa.