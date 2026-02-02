Comiso – La Polizia di Stato di Comiso ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari ad un 43enne comisano. L’uomo si è reso responsabile del reato di rapina nei confronti del personale di un noto istituto bancario. Il malvivente si era introdotto all’interno della filiale della banca con la scusa di aprire un conto corrente, ma ha subito impugnato delle forbici, intimando il personale di aprire la cassaforte. Non riuscendo nel suo intento, si faceva consegnare del denaro contante dal direttore.

L’immediata attività d’indagine, svolta dagli investigatori del Commissariato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha permesso d’identificare il rapinatore.

Alla luce del quadro indiziario emerso, il G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.