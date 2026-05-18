La 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima” torna all’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa venerdì 22 maggio alle ore 20.30, in via eccezionale di venerdì anziché di sabato. Sul palco la pianista Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna, e la flautista serba Andjela Bratic.

Il concerto si intitola “Viaggio musicale dall’Europa all’Argentina” e propone un programma che attraversa la tradizione lirica europea, le sfumature impressioniste francesi e il tango argentino contemporaneo. Flauto e pianoforte alterneranno, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, momenti di intima dolcezza ad altri di marcata energia ritmica.

Diana Nocchiero e Andjela Bratic: i profili delle due artiste

Diana Nocchiero, pianista diplomata presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Novara, svolge attività concertistica internazionale come solista e con orchestre in Europa, America e Asia. Si è esibita alla Steinway Hall di New York, alla St. Martin in the Fields di Londra e all’ORF Radiokulturhaus di Vienna. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da BBC, ORF e RTVE.

Andjela Bratic si è diplomata presso la Facoltà di Musica di Belgrado e ha conseguito il master Konzertsexamen all’Università di Mainz, ottenendo il titolo di concertista solista. Ha vinto il primo premio al Festival Internazionale di Fivizzano ed è stata solista con orchestre sinfoniche e da camera in Serbia, Montenegro e Repubblica Ceca. Ha partecipato a tournée in Europa e negli Stati Uniti ed è collaboratrice stabile dell’Orchestra Sinfonica della sua città.

«Sono molto emozionata di salire sul palco della rassegna che dirigo insieme ad Andjela Bratic – ha dichiarato Diana Nocchiero –. Questo viaggio musicale dall’Europa all’Argentina, insieme a un’artista straordinaria come Andjela, è un percorso fatto di colori, nostalgia, passione e poesia: un racconto musicale che attraversa mondi diversi e parla direttamente all’anima di chi ascolta».

Biglietti e informazioni

Il pubblico potrà accedere all’Auditorium a partire dalle ore 20.00. Il biglietto intero è fissato a 10 euro; il ridotto per studenti fino a 20 anni costa 5 euro; l’ingresso è gratuito per i minori di 8 anni.

La rassegna ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2993208 (anche via WhatsApp), scrivere a associazione.melodica@gmail.com oppure consultare il sito melodicaweb.it.