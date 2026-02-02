Ragusa – Il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, esprime, a nome dell’intero sistema, il più sentito apprezzamento per l’importante lavoro svolto dai militari della Tenenza di Pozzallo della Guardia di Finanza nell’attività di contrasto alla contraffazione, alla concorrenza sleale e all’abusivismo. Il riferimento è all’episodio verificatosi nella città marittima i cui contenuti sono stati diffusi questa mattina. Episodio che, tra l’altro, per le singolari modalità sta avendo diffusione mediatica a livello nazionale.

“Fenomeni di questo genere – sottolinea Manenti – minano alla base la regolare attività di chi opera nel pieno rispetto delle regole e, soprattutto, paga le tasse. La contraffazione e l’abusivismo non solo danneggiano gli operatori commerciali onesti, ma creano distorsioni nel mercato e mettono a rischio la sicurezza dei consumatori”.

Il presidente ribadisce come tali operazioni rappresentino un presidio fondamentale di legalità: “Questi interventi ci ricordano che l’attenzione deve rimanere sempre alta. Non finiremo mai di ringraziare le forze dell’ordine che ci accompagnano in questo percorso, dove la legalità deve essere posta sempre in primo piano”.

Confcommercio Ragusa continuerà a collaborare con le autorità competenti, sostenendo ogni iniziativa volta a proteggere le imprese rispettose delle norme e a garantire un mercato sano e trasparente.