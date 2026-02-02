Scicli – La Presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili comunica la ricomposizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, che risultano così composte:
Prima Commissione Consiliare:
1. Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco) Presidente
2. Iurato Debora (Obiettivo Comune) Vicepresidente
3. Micarelli Sabrina (Forza Italia) Segretario
4. Arrabito Giuseppe (Forza Italia)
5. Pacetto Consuelo (Start Scicli)
Seconda Commissione Consiliare:
1. Buscema Marianna (Italia Viva/PSI) Presidente
2. Causarano Salvatore (Obiettivo Comune) Vicepresidente
3. Riccotti Caterina (P.D.) Segretario
4. Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune)
5. Giannone Vincenzo (Forza Italia)
Terza Commissione Consiliare
1. Puglisi Giuseppe (Libertà Popolare) Presidente
2. Riela Giuseppe (Libertà Popolare) Vicepresidente
3. Lopes Marco (Vindigni Sindaco) Segretario
4. Bonincontro Lorenzo (Siamo Scicli)
5. Di Benedetto Andrea (Forza Italia)
Si comunicano, altresì, i nominativi dei Capi gruppo consiliari:
BONINCONTRO Lorenzo -Siamo Scicli-
RICCOTTI Caterina – P.D.-
MIRABELLA Felicia Maria – Giorgio Vindigni Sindaco-
IURATO Debora -Obiettivo Comune-
ARRABITO Giuseppe -Forza Italia-
PUGLISI Giuseppe -Libertà Popolare-
BUSCEMA Marianna – Italia Viva-.
