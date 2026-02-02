Ragusa – L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha effettuato oggi una visita istituzionale in provincia di Ragusa in occasione dell’inaugurazione di sei strutture sanitarie strategiche tra ospedale e territorio. Un investimento complessivo superiore ai 18 milioni di euro, che rafforza l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa.

La giornata ha preso avvio a Scicli con l’inaugurazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA) presso l’ospedale “Busacca”, presidio dedicato alla presa in carico residenziale dei pazienti con dipendenze patologiche, in attuazione della Legge regionale n. 26/2024. L’assessore Faraoni ha quindi inaugurato il nuovo reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica e ha fatto tappa all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, dove ha visitato la Radioterapia oncologica, recentemente potenziata con due nuovi acceleratori lineari. Nel corso della giornata sono state inoltre inaugurate la Casa della Comunità spoke di Chiaramonte Gulfi e la Casa della Comunità hub di Vittoria. La visita istituzionale si è conclusa a Vittoria con l’apertura del nuovo reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Guzzardi”.

Ai diversi momenti hanno preso parte, in particolare nella tappa di apertura a Scicli, il Prefetto e il Questore di Ragusa, insieme a rappresentanti delle Forze dell’ordine, della deputazione regionale e nazionale, nonché ai sindaci e agli amministratori locali dei territori interessati, a testimonianza di un’attenzione condivisa verso il potenziamento della sanità pubblica.

«La presenza dell’assessore Faraoni e delle autorità – ha dichiarato il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso il percorso di rafforzamento della sanità pubblica che stiamo portando avanti. Oggi consegniamo alla comunità strutture moderne e pienamente operative: reparti di Terapia Intensiva, presìdi territoriali come le Case della Comunità e un’area di eccellenza come la Radioterapia oncologica, dotata di due nuovi acceleratori lineari. Interventi che migliorano l’accessibilità, la qualità delle cure e la sicurezza dei percorsi assistenziali».

«Oggi, in provincia di Ragusa, presentiamo una serie di nuove strutture che devono anche essere veicolo di riconciliazione tra il servizio sanitario e la gente – ha detto l’assessore Faraoni -. Abbiamo inaugurato il centro di pronta accoglienza di Scicli, che consentirà di assicurare un’assistenza riabilitativa alle persone vittime di dipendenze patologiche, fronte su cui il governo Schifani è impegnato attivamente su tutto il territorio della Sicilia; apriamo case della comunità e reparti ospedalieri, forniamo nuove tecnologie di avanguardia ad unità ospedaliere che potranno così ridurre i tempi di intervento nelle cure oncologiche.

Tutti ulteriori tasselli del quadro generale della sanità regionale, che stiamo ridisegnando nell’ottica della nuova rete ospedaliera, in corso di approvazione definitiva».

Le caratteristiche tecniche e i dati di dettaglio relativi ai singoli interventi sono disponibili nelle schede tecniche allegate.