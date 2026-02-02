Si apre una fase di aggiornamenti per l’Assegno Unico Universale. Con il mese di febbraio 2026, l’INPS rende operativi gli adeguamenti legati al costo della vita, introducendo un incremento dell’1,4% per contrastare l’inflazione. L’operazione non modifica solo gli assegni, ma aggiorna l’intero sistema di calcolo e le maggiorazioni previste per le situazioni di fragilità.
Calendario e tempistiche di accredito
Per la maggior parte dei beneficiari che non hanno registrato variazioni nel proprio nucleo familiare, il pagamento avverrà nella finestra compresa tra il 19 e il 20 febbraio.
Tuttavia, il calendario si sposta verso la fine del mese per due specifiche categorie:
- Chi ha presentato una nuova richiesta di sussidio;
- Chi è soggetto a conguagli, siano essi a credito o a debito.
Le nuove soglie ISEE: cosa cambia
La rivalutazione dell’1,4% ha l’effetto di “alzare l’asticella” delle soglie di reddito, permettendo a più famiglie di accedere a contributi più elevati:
- Fascia Massima (Importo Pieno): La soglia ISEE sale a 17.468,51 euro (rispetto ai 17.227,33 del 2025).
- Fascia Minima (Importo Base): Il contributo minimo scatta ora per i redditi superiori a 46.582,71 euro.
Nota bene: Sebbene per febbraio sia ancora valido l’indicatore dello scorso anno, da marzo l’ISEE 2026 diventerà indispensabile. In assenza della nuova DSU, l’importo verrà ricalcolato d’ufficio sui valori minimi di legge.
Focus maggiorazioni: disabilità e nuclei numerosi
L’adeguamento ISTAT tocca sensibilmente anche le quote aggiuntive. Ecco i nuovi parametri:
- Figli con disabilità: La quota sale a circa 122 euro in caso di non autosufficienza, si attesta a 110 euro per disabilità grave e scende a 99 euro per quella media.
- Famiglie numerose: La maggiorazione per i figli successivi al secondo viene portata a 99 euro.
- Genitori lavoratori: Se entrambi i componenti del nucleo percepiscono reddito, il bonus mensile sfiora i 35 euro.
- Madri under 21: La maggiorazione dedicata sale a circa 23,3 euro.
In sintesi: il “cruscotto” di Febbraio 2026
|Voce
|Nuovo Valore 2026
|Rivalutazione ISTAT
|+1,4%
|Date Pagamento
|19 – 20 Febbraio
|Soglia massima ISEE
|17.468,51 €
|Bonus 3° figlio
|99,00 €
