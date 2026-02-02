Ragusa – Iniziano oggi, a Ragusa, i festeggiamenti in onore di San Pier Giuliano Eymard. Gli appuntamenti religiosi nella parrocchia omonima di via Grasso 10 di cui è parroco il sacerdote Giovanni Filesi. Diceva San Pier Giuliano Eymard: “Quando stavo all’adorazione, Gesù mi diceva: Parlami di te, aprimi il tuo cuore, dimmi i tuoi desideri e le tue pene. Addormentati sulle ginocchia della divina provvidenza, lasciati guidare, portare e nutrire da essa e non ti mancherà nulla”.

Oggi in primo piano la festa della presentazione di Gesù al tempio. Alle 17,30 ci sarà la preghiera del santo Rosario, alle 18 la santa messa presieduta dal parroco. Domani, martedì 3 febbraio, la giornata sarà caratterizzata dalla frase: “L’Eucaristia è l’amore che si dimentica di sé per donarsi interamente”. Alle 17,30 ci sarà la preghiera del Santo Rosario, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Corrado Garozzo e animata dalle comunità parrocchiali Santissimo Salvatore e Angelo Custode in Ragusa. Mercoledì 4 febbraio si celebra la memoria della nascita di San Pier Giuliano Eymard con in primo piano la massima “L’Eucaristia è la vita dell’anima, il cuore della chiesa, il centro dell’amore”.

Alle 17,30 ci sarà la preghiera del Rosario, alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli e animata dalla comunità parrocchiale del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Dalle 20 alle 21 l’adorazione eucaristica. Gli appuntamenti religiosi in questione stanno usufruendo del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo che si svolgono nei vari centri dell’area iblea, come, in questo caso, in un quartiere molto popoloso di Ragusa.