Nuova opportunità per i giovani professionisti italiani. L’INPS ha ufficialmente aperto lo sportello per il Bonus Under 35, un contributo mensile di 500 euro nato con il Decreto Coesione per incentivare l’autoimpiego. La novità più rilevante riguarda l’inclusione delle Partite IVA, inizialmente escluse e ora pienamente ammesse dopo i chiarimenti tecnici del Ministero del Lavoro.
Chi può beneficiare dell’incentivo?
Il bonus non è a pioggia, ma mira a sostenere l’innovazione e il “green”. Possono presentare domanda i liberi professionisti che soddisfano questi criteri:
- Età: Non aver ancora compiuto 35 anni al momento dell’apertura della Partita IVA.
- Stato occupazionale: Risultare disoccupati alla data di inizio dell’attività.
- Finestra temporale: Partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
- Settori chiave: L’attività deve operare in ambiti legati alla sostenibilità ambientale o allo sviluppo tecnologico (secondo gli specifici codici ATECO previsti dal decreto).
Come fare domanda: la finestra 2026
Per chi non aveva potuto presentare istanza a causa delle incertezze normative iniziali, l’INPS ha attivato una finestra speciale: le domande possono essere inviate dal 31 gennaio al 2 marzo 2026.
La procedura:
- Accedere al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS.
- Cercare la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
- Selezionare il servizio “Incentivo Decreto Coesione”.
- Inserire i dati richiesti, verificando con attenzione la data di inizio attività.
Pagamenti e cifre: un sostegno fino a 3 anni
Il contributo, pur essendo calcolato in 500 euro al mese, viene erogato in un’unica soluzione annuale anticipata.
- Durata: Il bonus copre un massimo di 36 mesi, per un totale di 18.000 euro.
- Arretrati: Chi presenta domanda ora per un’attività avviata nel 2024 o 2025 riceverà, in un unico accredito, tutte le mensilità già maturate.
- Limite temporale: Il sostegno non potrà comunque estendersi oltre il 31 dicembre 2028.
Nota bene: Per ricevere le quote degli anni successivi, l’INPS verificherà periodicamente che la Partita IVA risulti ancora attiva e operativa.
In sintesi: l’identikit del Bonus Under 35
|Requisito
|Dettaglio
|Importo
|500 € al mese (6.000 € l’anno)
|Scadenza Domanda
|2 Marzo 2026
|Target
|Under 35, ex disoccupati
|Settori
|Tecnologia e Green
|Erogazione
|Unica soluzione annuale
