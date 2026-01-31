Vittoria – Oggi pomeriggio le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “ La Sicurezza” di Vittoria, sono intervenute in una abitazione di Vittoria, a seguito di una segnalazione d’allarme. Dal controllo è emerso che ignoti avevano tentato l’intrusione nell’immobile manomettendo una finestra lato giardino.
La manomissione della finestra ha fatto attivare l’antifurto ed il conseguente arrivo dell’autopattuglia di GpG che ha messo in fuga i malintenzionati. Allertato il NUE 112, sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile per acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza.
