La fase più acuta del maltempo in Sicilia sta per esaurirsi, ma la tregua definitiva è ancora lontana. Per domani, domenica 1 febbraio, il vortice ciclonico inizierà la sua traslazione verso levante, lasciando però dietro di sé una scia di instabilità che colpirà in modo selettivo l’Isola, con un clima tipicamente invernale.
Previsioni: piogge e temporali in ritirata
L’evoluzione atmosferica vedrà un’Isola divisa in due:
- Notte e Mattino: Le ore notturne saranno ancora segnate da precipitazioni e temporali, con i fenomeni più intensi concentrati sui settori settentrionali e occidentali. In mattinata, il maltempo insisterà soprattutto sulla fascia tirrenica centrale e sull’area occidentale, dove non si escludono residui colpi di tuono.
- Pomeriggio e Sera: Nel resto della regione il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con ampie schiarite. In serata, sebbene la nuvolosità persista sulle zone esposte al vento del nord, le piogge andranno verso una generale attenuazione.
Temperature e Neve: calo termico in quota
Le temperature subiranno un ulteriore ribasso su tutta la regione. Questo calo termico garantirà nuove nevicate sui rilievi montuosi, con una quota neve stabile tra i 1200 e i 1300 metri, regalando un paesaggio tipicamente imbiancato sulle vette principali.
Venti e Mari: burrasca in attenuazione
La ventilazione resterà protagonista, seppur in graduale calo:
- Venti: Soffieranno correnti settentrionali da moderate a forti. In mattinata si attendono ancora raffiche di burrasca sullo Stretto di Sicilia, con una progressiva diminuzione della forza del vento a partire dal pomeriggio.
- Mari: I bacini circostanti l’Isola risulteranno da molto mossi ad agitati. Tuttavia, il moto ondoso è previsto in parziale calo durante le ore serali, favorendo un lento miglioramento delle condizioni di navigazione.
Lascia un commento