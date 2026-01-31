Ragusa – La pioggia battente di oggi a Ragusa ha trasformato molte strade come fiumi in piena. La situazione più critica è stata registrata nella zona del Centro Commerciale Ibleo, dove decine di persone sono rimaste bloccate con le auto all’interno del parcheggio perchè impossibilitati ad attraversare le strade allagate. Le strade di uscita infatti si sono trasformate in fiumi in piena, rendendo impossibile il passaggio.

Come si vede nella foto una delle strade all’uscita del parcheggio nei pressi del Decathlon è stata chiusa dai vigili del fuoco perchè è allagata.

Molti automobilisti, nel tentativo di rientrare a casa, sono rimasti bloccati con le vetture in panne, sommerse da circa 50 centimetri d’acqua. Anche nei sottopassi in entrata e uscita dal Centro Commerciale l’acqua ha reso inaccessibile il passaggio delle auto. (Foto Assenza)