Ragusa – Prosegue l’impegno del Comune di Ragusa per la valorizzazione del patrimonio naturale urbano. L’assessore al Verde Pubblico, Giovanni Iacono, illustra il nuovo pacchetto di interventi di riqualificazione che interesserà diverse aree verdi della città, finalizzato a migliorarne la fruibilità, la sicurezza e il decoro.

Il piano di riqualificazione si articola su quattro assi principali:

ampliamento di Villa Aylan (Vallata Santa Domenica), a seguito di un atto di indirizzo della consigliera Giovanna Occhipinti approvato dal Consiglio Comunale. L’integrazione riguarda le aree limitrofe recentemente bonificate dagli uomini della Protezione Civile.

Illuminazione a Villa Stiela finalizzata a garantire una maggiore sicurezza e permettere la fruizione dell’area anche nelle ore serali, verranno messi in funzione i nuovi impianti di illuminazione.

Parco ‘Falcone Borsellino’: è prevista la sistemazione complessiva dell’area con un allargamento del perimetro del parco, per offrire più spazio ai cittadini e alle famiglie.

Rilancio della Villetta di C.da San Giacomo. Sarà posto in essere un intervento atteso che prevede la manutenzione straordinaria del verde e la piantumazione di nuove essenze. Sono già stati acquistati nuovi arredi urbani e, per garantire la sicurezza dei frequentatori, l’intera area verrà recintata per impedire l’accesso non autorizzato a motocicli e altri mezzi.

“Stiamo lavorando per restituire ai cittadini spazi verdi più accoglienti, sicuri e moderni – ha dichiarato l’assessore Giovanni Iacono -. Dalla Vallata Santa Domenica fino alle zone rurali come San Giacomo, il nostro obiettivo è una cura capillare del territorio. In particolare, a San Giacomo interveniamo non solo con il decoro e nuovi arredi, ma anche con una recinzione necessaria a tutelare l’integrità del parco e la tranquillità di chi lo frequenta”.