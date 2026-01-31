Una tromba marina si è formata oggi nel mare antistante a Marzamemi, il celebre borgo marinaro frazione di Pachino in provincia di Siracusa. Il fenomeno atmosferico, generatosi in un contesto di forte instabilità, si è sviluppato in mare aperto sotto gli occhi di numerosi residenti, fortunatamente senza toccare la terraferma.

La tromba marina è avvenuta in concomitanza con il peggioramento delle condizioni meteo previsto dal bollettino regionale. Le autorità marittime stanno effettuando i dovuti accertamenti per verificare che, al momento del fenomeno, non vi fossero imbarcazioni o pescherecci in transito nel tratto di mare interessato.

L’evento meteo cade in un momento di estrema fragilità per l’area di Pachino e Marzamemi. Solo pochi giorni fa, il borgo era stato messo in ginocchio dal passaggio del ciclone “Harry”, che aveva causato mareggiate distruttive, allagamenti diffusi e reso necessaria l’evacuazione di diverse abitazioni situate sul lungomare. L’avvistamento della tromba marina di oggi non fa che alimentare il clima di allerta in una comunità ancora impegnata nella conta dei danni.

Mentre il Sud-Est monitora la costa, il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha confermato il persistere del rischio meteo-idrogeologico. Un nuovo avviso di allerta gialla è stato diramato per tutta la giornata di domani, domenica 1 febbraio 2026. Il fronte instabile si sposterà progressivamente verso la Sicilia settentrionale e orientale, con particolare attenzione per le province di Palermo, Trapani, Messina e Catania. Sono previste precipitazioni sparse e un ulteriore rinforzo dei venti, che manterranno i mari in condizioni di forte agitazione.