Marzamemi – Evacuazione per gli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino, nel Siracusano. Lo ha disposto il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, che ha firmato un’ordinanza dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile per il peggioramento delle condizioni meteo. La decisione è stata presa per le mareggiate lungo la zona costiera che potrebbero raggiungere le abitazioni. Personale della protezione civile si è recato nel borgo per avvertire i residenti con il megafono.

Il Comune ha attivato strutture di accoglienza per le famiglie che lasciano le case. Le previsioni sono tutte in peggioramento, – ha dichiarato il sindaco – sono previste onde altissime e la Protezione civile provinciale ci ha chiesto maggiore attenzione. Da qui la decisione di emettere l’ordinanza di evacuazione”.

La forte perturbazione in arrivo nelle prossime ore impone scelte drastiche soprattutto per le case di fronte al mare. Ma il provvedimento riguarderà tutto il centro abitato di Marzamemi, con le persone da ospitare nel Centro operativo comunale.

“Chiedo ai miei concittadini la massima collaborazione con la Polizia municipale. Una scelta a tutela della pubblica incolumità”, ha aggiunto il primo cittadino. La decisione è maturata dopo aver sentito la cabina di regia presieduta dal prefetto di Siracusa.