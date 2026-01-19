Modica – Il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, informa la cittadinanza che, a seguito dell’ulteriore avviso regionale di Protezione Civile n. 26019 del 19 gennaio 2026, con il quale è stata diramata allerta meteo di livello rosso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, sono stati adottati ulteriori provvedimenti precauzionali a tutela della pubblica incolumità.

L’allerta è valida dalle ore 16.00 del 19 gennaio 2026 fino alle ore 24.00 del 20 gennaio 2026 e interessa l’intero territorio comunale, con possibili fenomeni meteorologici di elevata intensità e con elevata incertezza previsionale.

In aggiunta a quanto già disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 18 gennaio 2026, è stata ordinata:

la chiusura degli uffici pubblici comunali dalle ore 16.00 del 19 gennaio fino alle ore 24.00 del 20 gennaio 2026,

ad eccezione dei servizi della Polizia Locale, dei servizi essenziali (Anagrafe e Stato Civile in reperibilità), degli uffici del settore tecnico e manutentivo fino alle ore 12.30 e del personale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

la chiusura di palestre comunali e private, impianti sportivi pubblici e privati, chiese e luoghi di culto, villette, parchi e del cimitero comunale (fatti salvi i servizi urgenti).

Il Sindaco invita la cittadinanza a rimanere in casa, a limitare gli spostamenti solo ai casi di stretta necessità, a non sostare in garage, scantinati o locali seminterrati, a tenersi lontani da corsi d’acqua, torrenti, canali, zone alberate, tralicci e aree a rischio di frane o smottamenti.

Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza e fissare adeguatamente oggetti e arredi presenti in spazi esterni che potrebbero essere spostati o divelti dal vento.

L’Amministrazione comunale segue costantemente l’evolversi della situazione attraverso il Centro Operativo Comunale e invita la popolazione a mantenersi informata tramite i canali istituzionali.