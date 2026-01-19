Ragusa – Si informa la cittadinanza e i visitatori che, a causa dell’allerta meteo diramata dalle autorità competenti, il Castello di Donnafugata di Ragusa resterà chiuso al pubblico nella giornata di martedì 20 gennaio 2026, a tutela della sicurezza dei visitatori e del personale.
Le attività e le visite riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 21 gennaio 2026, salvo ulteriori comunicazioni legate all’evolversi delle condizioni meteorologiche. Si invitano i cittadini a consultare i canali istituzionali dell’Ente per eventuali aggiornamenti.
