CARINI (PA) – Le pietre secolari del borgo medievale di Carini si preparano a fare da cornice a un evento unico nel suo genere. Per tre giorni, il centro storico abbandonerà i panni della quotidianità per indossare quelli sontuosi e misteriosi del Carnevale Rinascimentale, una rievocazione che promette di trasformare vicoli e piazze in un teatro a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per il 14, 15 e 17 febbraio, dalle ore 17.00 alle 20.00. Un invito rivolto a tutti – residenti e turisti – a rispolverare costumi d’epoca e maschere classiche per immergersi in un’atmosfera sospesa tra storia e leggenda.

Un borgo in festa: il programma degli spettacoli

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’animazione itinerante, pensata per incantare un pubblico di tutte le età. Il borgo sarà animato da figure tipiche delle corti e delle piazze rinascimentali: