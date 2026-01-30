CARINI (PA) – Le pietre secolari del borgo medievale di Carini si preparano a fare da cornice a un evento unico nel suo genere. Per tre giorni, il centro storico abbandonerà i panni della quotidianità per indossare quelli sontuosi e misteriosi del Carnevale Rinascimentale, una rievocazione che promette di trasformare vicoli e piazze in un teatro a cielo aperto.
L’appuntamento è fissato per il 14, 15 e 17 febbraio, dalle ore 17.00 alle 20.00. Un invito rivolto a tutti – residenti e turisti – a rispolverare costumi d’epoca e maschere classiche per immergersi in un’atmosfera sospesa tra storia e leggenda.
Un borgo in festa: il programma degli spettacoli
Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’animazione itinerante, pensata per incantare un pubblico di tutte le età. Il borgo sarà animato da figure tipiche delle corti e delle piazze rinascimentali:
- Fuoco e Adrenalina: Spettacoli di mangiafuoco e performance acrobatiche in Piazza d’Armi regaleranno momenti di pura suggestione.
- Musica e Danze: I musici riempiranno l’aria con sonorità d’altri tempi, mentre gruppi di ballo coinvolgeranno i presenti in eleganti danze rinascimentali.
- Stupore e Mistero: Tra la folla si potranno incontrare giocolieri, cartomanti pronte a svelare il futuro tra i vicoli e giostre d’epoca dedicate ai più piccoli.
- Mercato e Sapori: Non mancherà l’aspetto conviviale con un percorso gastronomico curato dai mercanti, dove spezie e profumi guideranno i visitatori alla scoperta dei sapori del passato.
