Il maltempo non molla la presa sulla Sicilia. Un nuovo vortice ciclonico, alimentato da correnti atlantiche e aria fredda di matrice polare marittima, si sta posizionando tra la Sardegna e la Sicilia, pronto a scivolare verso lo Ionio nella serata di sabato. Secondo le previsioni di Sicilia in Meteo (vedi foto), l’ultimo giorno di gennaio sarà segnato da condizioni di spiccata instabilità su tutta la regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha confermato lo stato di allerta gialla per tutte le province dell’Isola, inclusa l’area di Ragusa, per l’intera giornata di domani, sabato 31 gennaio.

Evoluzione meteo: temporali e neve in montagna

Il peggioramento sarà graduale ma netto:

Mattinata: Il cielo si presenterà coperto a partire dai settori sud-occidentali e meridionali, con piogge di debole o moderata entità. Altrove prevarrà una nuvolosità variabile.

Il cielo si presenterà coperto a partire dai settori sud-occidentali e meridionali, con piogge di debole o moderata entità. Altrove prevarrà una nuvolosità variabile. Pomeriggio e Sera: Si entrerà nel vivo della fase perturbata. Le precipitazioni si estenderanno a tutta l’Isola, assumendo carattere temporalesco e manifestandosi con particolare intensità sulla fascia orientale e meridionale durante le ore serali.

Si entrerà nel vivo della fase perturbata. Le precipitazioni si estenderanno a tutta l’Isola, assumendo carattere temporalesco e manifestandosi con particolare intensità sulla fascia orientale e meridionale durante le ore serali. Neve: Il calo delle temperature riporterà la neve sui rilievi montuosi, con una quota attestata tra i 1200 e i 1300 metri, ma con possibili sconfinamenti più in basso in caso di fenomeni particolarmente violenti.

Venti di burrasca e mari in tempesta

La vera criticità sarà rappresentata dai venti a rotazione ciclonica, che spazzeranno l’Isola con intensità variabile:

Sul Canale di Sicilia soffieranno correnti da Ovest-Nord-Ovest con raffiche che potranno raggiungere lo stato di burrasca forte .

soffieranno correnti da Ovest-Nord-Ovest con raffiche che potranno raggiungere lo stato di . Sul Tirreno i venti proverranno da Est-Nord-Est con intensità moderata o forte.

i venti proverranno da Est-Nord-Est con intensità moderata o forte. Sullo Ionio si attenderanno correnti settentrionali fino a forti.

Il quadro marittimo sarà critico: i bacini di ponente e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto agitati. Al largo sono previste onde che potrebbero superare i 5-6 metri di altezza, provocando intense mareggiate lungo le coste esposte ai venti di burrasca.

Mentre sabato il maltempo colpirà l’intera Sicilia, la giornata di domenica vedrà una parziale concentrazione dei fenomeni residui principalmente sui settori settentrionali, mentre altrove si attendono timidi segnali di miglioramento, pur in un contesto climatico rigido.