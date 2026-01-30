Catania, 30 Gennaio 2026 – Wizz Air, una delle compagnie aeree leader per quota di mercato in Italia e che nel 2025 ha fatto volare oltre 21 milioni di passeggeri, e la Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, annunciano due nuove rotte, proseguendo la consolidata collaborazione tra il vettore e l’ente dopo il recente annuncio di un nuovo aeromobile per lo scalo siciliano a partire da Maggio 2026.

A partire da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, parte la vendita dei biglietti per le nuove rotte. Da Catania si volerà verso Tirana – dal 4 maggio 2026, con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) – e verso Podgorica, dal 5 maggio 2026, con voli che decollano il martedì, il giovedì e il sabato.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €14,99, le rotte saranno operate con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, che offre consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo[1], confermando l’impegno della compagnia verso l’efficienza e la decarbonizzazione.

Tirana è un’esplosione di colori e contrasti, dove i palazzi dipinti a tinte vivaci incontrano i bunker trasformati in musei d’arte contemporanea. Tra un caffè nel quartiere alla moda del Blloku e una passeggiata nella monumentale Piazza Scanderbeg, respirerete un’energia travolgente e un’ospitalità autentica. È la meta perfetta per chi cerca una capitale dinamica, economica e ricca di una storia affascinante tutta da scoprire.

Podgorica, invece, è la tappa ideale per chi ama la tranquillità e le atmosfere autentiche lontano dal turismo di massa. Dalla suggestiva architettura ottomana di Stara Varoš alle maestose cupole della Cattedrale della Resurrezione, la città offre un mix unico di stili e culture. La sua posizione strategica permette di passare in pochi minuti dal relax urbano alle spettacolari sponde del Lago di Scutari.

L’annuncio di queste due rotte segue il potenziamento di Wizz Air in Sicilia, che consolida la base di Catania e Comiso con un terzo aeromobile arrivando così a 21 rotte internazionali già esistenti che includono Varsavia Chopin, Budapest, Praga, Vilnius, e Tel Aviv oltre ai voli verso Danzica, Katowice, Breslavia e Bucarest Otopeni e quello che da Comiso a Tirana.

Gli ultimi investimenti di Wizz Air hanno generato un forte impatto occupazionale per gli aeroporti di Catania e Comiso, creando 40 posti di lavoro diretti e oltre 350 nell’indotto locale grazie a 500.000 nuovi posti offerti. Con un’affidabilità del 99,8% e una puntualità migliorata del 10%, la compagnia risponde alla domanda dei passeggeri siciliani accelerando la crescita economica dell’isola.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio delle due nuove rotte da Catania verso Tirana e Podgorica segnano un capitolo fondamentale per la nostra presenza in Sicilia e consolida la partnership con lo scalo etneo. Queste nuove connessioni non sono solo aggiunte al network, ma ponti strategici verso mercati in forte espansione, che rafforzano il ruolo di Catania come base mediterraneo d’eccellenza. Il raggiungimento di questi traguardi è reso possibile dalla costante e proficua collaborazione con SAC, insieme al quale lavoriamo quotidianamente per potenziare la connettività e l’attrattività internazionale del territorio. L’integrazione del terzo aeromobile in flotta ci permette di sostenere questa crescita, generando un impatto concreto con 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 nell’indotto. Con un’affidabilità del 99,8% e una puntualità migliorata del 10%, confermiamo il nostro impegno a offrire collegamenti efficienti e accessibili per i passeggeri siciliani. Let’s WIZZ, Catania.”

“Il potenziamento dell’offerta di Wizz Air presso lo scalo di Catania, con l’arrivo delle nuove rotte per Tirana e Podgorica e dall’assegnazione di un terzo aeromobile a partire da maggio 2026, rappresenta un traguardo di grande rilevanza per il sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questa operazione consolida una partnership di lungo periodo fondata sulla condivisione di obiettivi strategici: incrementare la connettività internazionale e sostenere la crescita economica della Regione. L’attivazione di questi nuovi collegamenti verso mercati in forte espansione nel Mediterraneo e nei Balcani non solo amplia le opzioni di viaggio per l’utenza, ma genera un impatto positivo sul territorio e sulle imprese.” dichiarano Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Wizz Air si posiziona come terzo vettore per quota di mercato della penisola con il 9%. L’Italia è il primo mercato nel network della compagnia per passeggeri trasportati, con oltre 92.000 voli operati nel 2025, oltre 272 rotte attive in oltre 30 Paesi e più di 21 milioni di passeggeri, in crescita dell’8,9% rispetto al 2024. Wizz Air opera su 26 aeroporti italiani, offrendo oltre 27 milioni di posti nel corso dell’anno, con una flotta di 30 aeromobili distribuiti tra le cinque basi presenti sul territorio nazionale.