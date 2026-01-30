Vittoria – Tragedia stamattina nel centro storico di Vittoria. Una neonata di appena 26 giorni è morta all’improvviso tra le braccia della madre nella loro abitazione. Ancora non si conoscono le cause del decesso che restano da accertare con precisione, ma i primi riscontri farebbero pensare a un evento di natura naturale.

Forse un arresto cardiaco. La bambina, secondo quanto riferito, non aveva manifestato alcun sintomo. La notizia si è diffusa rapidamente in città, gettando nello sgomento l’intera comunità. La coppia, distrutta dall’immenso dolore, ha altri figli. Sul posto è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti di rito. Il sostituto procuratore di turno Gaetano Scollo ha deciso di disporre l’esame autoptico. Il corpicino della bimba è stato trasferito all’obitorio dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte.