Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sciolto le riserve sulla Maturità 2026, delineando una struttura dell’esame che segna una netta rottura con il passato recente. La novità più rilevante riguarda il colloquio orale: scompare definitivamente il vecchio “documento pluridisciplinare” e i collegamenti forzati tra le materie, sostituiti da un esame rigoroso su quattro discipline specifiche individuate per ogni indirizzo.

La nuova struttura dell’orale: meno creatività, più contenuti

Il colloquio 2026 punta a verificare la maturità critica dello studente attraverso i metodi e i contenuti propri delle singole discipline. Non ci sarà più lo “spunto iniziale” scelto dalla commissione; l’interrogazione sarà strutturata su quattro materie cardine, due delle quali coincideranno con quelle delle prove scritte.

Liceo Classico: Il faccia a faccia con la commissione verterà su Italiano e Matematica (affidati a membri interni), mentre Latino e Storia saranno valutati da commissari esterni.

Liceo Scientifico: Protagonisti del colloquio saranno Italiano e Scienze Naturali (interni), insieme a Matematica e Storia (esterni).

Liceo Linguistico: L'esame si concentrerà su Italiano e Lingua Straniera 2 (interni), con Lingua Straniera 1 e Scienze Naturali assegnate ai commissari esterni.

Scienze Umane: Sotto la lente finiranno Italiano e Storia dell'Arte (interni), oltre a Scienze Umane e Lingua Straniera (esterni).

La Commissione: l’alternanza dei commissari esterni

La squadra dei valutatori sarà composta da un presidente esterno e quattro docenti (due interni e due esterni). Seguendo il principio dell’alternanza, nel 2026 la seconda prova scritta (quella di indirizzo) torna a essere valutata da un commissario esterno. Una scelta che punta a garantire la massima imparzialità nel giudizio della materia caratterizzante del corso di studi.

Educazione Civica, PCTO e Curriculum dello Studente

Nonostante il ritorno a una struttura più disciplinare, l’orale manterrà alcuni pilastri fondamentali della riforma: