Ragusa – Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato–Regioni 2025, cambiano in modo significativo gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro. Le imprese edili sono chiamate a completare la formazione obbligatoria entro maggio 2027, in un contesto normativo sempre più articolato e stringente. Per accompagnare le aziende del territorio in questo percorso, ANCE Ragusa si propone come punto di riferimento, offrendo assistenza, informazione continua e supporto operativo su tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, è disponibile un corso di formazione gratuito di 16 ore, conforme alle disposizioni di legge, erogato online tramite la piattaforma ANCE Academy, con rilascio di attestato valido ai fini normativi. Un’opportunità concreta che consente alle imprese associate di adempiere correttamente ai nuovi obblighi di legge; rafforzare le competenze nella gestione della sicurezza aziendale; ridurre il rischio di infortuni e di sanzioni civili e penali.

“Offriamo aggiornamenti costanti sulle novità normative – dice il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli – ed ancora assistenza qualificata e personalizzata; accesso a iniziative formative e servizi dedicati al settore delle costruzioni. Manifestare fin da ora il proprio interesse al corso rappresenta non solo un primo passo verso la regolarità normativa, ma anche un’occasione per avvicinarsi concretamente alle attività e ai servizi gratuiti dell’Associazione, valutandone direttamente i vantaggi”.

Le imprese interessate possono contattare gli uffici di ANCE Ragusa al numero 0932 643570 o scrivere all’indirizzo direttore@ance.rg.it per ricevere informazioni sulle opportunità riservate agli associati e, se desiderato, richiedere la domanda di adesione all’Associazione. ANCE Ragusa è pronta ad accogliere le imprese del territorio e a supportarle, passo dopo passo, nella gestione delle nuove sfide normative e organizzative del settore edile.