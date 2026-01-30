Ragusa – Prosegue con grande successo di pubblico la rassegna Ragusa Ride, che continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di teatro e comicità. Domenica 1° febbraio alle 18,30, il palco del teatro Badia di corso Italia 103 ospiterà la compagnia Iris di Floridia con la nuova commedia “Una scusa attempata”, uno spettacolo frizzante e ironico sul mondo femminile e sugli stereotipi di genere.

La trama racconta di una donna in carriera costretta a inventare una “scusa” che, tra equivoci e imprevisti, si trasforma in una situazione sempre più difficile da gestire. Tra gag e riflessioni, lo spettacolo mette in luce le dinamiche dell’universo donna con una chiave comica che farà sorridere e riflettere. Il direttore artistico Maurizio Nicastro commenta: «Ogni nuovo appuntamento di Ragusa Ride conferma quanto il pubblico sia affezionato a questa rassegna. Con “Una scusa attempata” vogliamo offrire non solo intrattenimento, ma anche uno spunto di riflessione sulla società e sui ruoli che siamo abituati a interpretare».

L’ingresso è di 12,50 euro a persona e rimane attiva la promozione “Teatro & Pizza”: pizza, bevanda (acqua o Coca Cola) e coperto aggiungendo soli 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: 333 4183893.