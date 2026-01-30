Ragusa – L’appuntamento, promosso da UNITALSI, Comune di Ragusa e Consulta Comunale sulla Disabilità, si terrà giovedì 6 febbraio alle 17.30 presso il Salone San Giovanni Paolo II della Parrocchia Preziosissimo Sangue di Ragusa. Mettere a fuoco l’intersezione tra disabilità e povertà per comprendere come le trasformazioni economiche e culturali stiano ridefinendo le marginalità del nostro tempo. È questo l’obiettivo del convegno pubblico dal titolo “Disabilità e povertà. Fragilità, disagi sociali e culturali, trasformazioni economiche. Sguardo verso una realtà in cambiamento”.

L’evento nasce dalla sinergia tra la Sottosezione UNITALSI di Ragusa, l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa e la Consulta Comunale sulla Disabilità. In un’epoca di rapidi cambiamenti, la disabilità rischia di diventare un acceleratore di isolamento e povertà; l’incontro si propone quindi di offrire strumenti concreti per leggere queste dinamiche e promuovere percorsi di vera inclusione e corresponsabilità sociale.

“Disabilità e povertà – dichiara l’assessora all’Inclusione e ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, Elvira Adamo – si intrecciano spesso, creando situazioni di grande fragilità per molte persone e famiglie.

Vivere con una disabilità significa affrontare ogni giorno ostacoli non solo fisici, ma anche sociali e culturali: difficoltà nel trovare lavoro, nell’accedere ai servizi, nel ricevere accoglienza e rispetto.

Quando a tutto questo si aggiunge la povertà, il peso diventa ancora più grande, perché mancano le risorse per curarsi, muoversi, costruire un futuro sereno.

Per questo è importante occuparsi di fragilità e disagi sociali e culturali con attenzione e responsabilità, promuovendo inclusione, ascolto e solidarietà, affinché nessuno si senta invisibile.

L’appuntamento promosso da Unitalsi Ragusa e dalla Consulta Comunale per le Persone con Disabilità è l’occasione per affrontare questi importanti temi e impegnarsi a trovare delle risposte”.

L’iniziativa – dichiara Carmelo Ferraro, presidente Unitalsi della Sottosezione di Ragusa – si rivolge a cittadini, operatori sociali, volontari, amministratori e a chiunque desideri approfondire il tema della disabilità come questione sociale, culturale ed etica, nella consapevolezza che solo una comunità attenta e inclusiva può rispondere efficacemente alle fragilità emergenti. Un appuntamento che invita a guardare la realtà senza filtri, per costruire insieme risposte concrete e umane a bisogni e fragilità variate e sempre più complesse”.

Il dibattito sarà moderato da Emanuele Occhipinti, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ragusa.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Elvira Adamo, Assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche per l’Inclusione. Seguiranno gli interventi di esperti qualificati impegnati sul fronte del sociale: