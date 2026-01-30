L’INPS ha ufficializzato il cronoprogramma per l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) relativo a febbraio 2026. La misura, che garantisce un sostegno economico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio (senza limiti di età per i figli con disabilità), segue una tabella di marcia differenziata in base alla stabilità del nucleo familiare.
Le date degli accrediti: quando arriva il bonifico?
Le tempistiche di pagamento variano a seconda della situazione della domanda:
- Per chi non ha variazioni: Le famiglie che non hanno subito modifiche nel nucleo o nell’importo rispetto a gennaio riceveranno l’accredito tra il 19 e il 20 febbraio 2026.
- In caso di modifiche: Chi ha comunicato cambiamenti recenti (nuove nascite, variazione dei requisiti o ricalcoli) vedrà l’importo erogato nell’ultima settimana del mese.
- Nuove domande: Chi ha inoltrato la richiesta per la prima volta a gennaio dovrà attendere la fine di febbraio per il primo versamento (che avviene sempre il mese successivo alla presentazione).
Il nodo ISEE: rischio importo minimo
Sebbene la domanda di Assegno Unico sia diventata automatica per chi l’ha già presentata negli anni scorsi (non serve rinnovarla se non è stata respinta o revocata), esiste un adempimento cruciale: l’aggiornamento dell’ISEE.
Per ricevere la somma corretta in base alla propria fascia di reddito nel 2026, è indispensabile presentare la nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro febbraio.
Nota bene: In assenza di un ISEE 2026 valido, l’INPS erogherà comunque l’assegno, ma esclusivamente con l’importo minimo di base. Sarà possibile recuperare gli arretrati spettanti solo se la certificazione verrà presentata entro il termine ultimo del 30 giugno.
Variazioni da comunicare
È responsabilità del genitore segnalare tempestivamente tramite il portale INPS ogni mutamento che possa incidere sul beneficio, come:
- Il raggiungimento della maggiore età dei figli (che devono dichiarare se studiano o lavorano).
- Modifiche nel regime di affido dei minori.
- Cambiamenti nello stato civile o nella residenza dei componenti.
Schema riassuntivo pagamenti Febbraio 2026:
|Situazione Nucleo Familiare
|Periodo di Pagamento
|Nessuna variazione
|19 – 20 Febbraio
|Variazioni ISEE o componenti
|23 – 27 Febbraio
|Prima domanda (presentata a Gennaio)
|Fine Febbraio
