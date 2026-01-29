Maltempo in Sicilia. Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta sferzando il Mediterraneo. Per il prossimo fine settimana, i modelli meteorologici segnalano l’arrivo di una seconda, insidiosa perturbazione che tra sabato e domenica porterà una nuova fase di criticità sulla Sicilia, caratterizzata da piogge intense e venti molto forti.
Sabato: l’incognita del minimo depressionario
La giornata di sabato sarà la più delicata. Un minimo depressionario si posizionerà proprio sopra l’Isola, ma la sua esatta traiettoria è ancora oggetto di analisi da parte dei meteorologi.
- Precipitazioni: Il peggioramento dovrebbe concretizzarsi tra il pomeriggio e la serata. Tuttavia, l’intensità e la distribuzione dei rovesci dipenderanno strettamente dal percorso che il “cuore” del ciclone deciderà di seguire.
- Venti: Anche sul fronte della ventilazione regna l’incertezza tecnica. Se la traiettoria venisse confermata, potremmo assistere a venti tempestosi con raffiche molto sostenute, la cui direzione ruoterà in base agli spostamenti del vortice.
Domenica: maestrale e schiarite
La giornata di domenica segnerà il passaggio verso una fase più stabile, sebbene non del tutto tranquilla:
- Miglioramento: Il fronte perturbato abbandonerà l’Isola lasciando spazio a schiarite sempre più ampie.
- Vento: Nella prima parte della giornata soffierà ancora un Maestrale da moderato a forte, che manterrà il mare molto mosso. Un’attenuazione definitiva della ventilazione è attesa solo a partire dalla serata.
Previsioni meteo per il weekend:
- Sabato: Allerta per piogge e venti intensi (fase acuta nel pomeriggio/sera).
- Domenica: Tempo in miglioramento, ma ancora ventoso per gran parte della giornata.
- Consiglio: Data l’instabilità della traiettoria del ciclone, si raccomanda di consultare gli aggiornamenti nelle prossime 24 ore.
