Ragusa – La logistica derivante dal nuovo Piano ospedaliero regionale, non ancora approvato dal ministero della Salute, aveva destato alcune preoccupazioni. In particolare, alcune tra queste riguardavano la consequenziale collocazione del Day hospital e degli ambulatori di Malattie infettive in locali adiacenti il reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il rischio, infatti, era che potessero essere questi i locali per la valutazione di tutti i casi infettivologici.

Il consigliere comunale Federico Bennardo ha pertanto portato avanti delle interlocuzioni con i vertici dell’azienda sanitaria provinciale e in queste ore ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che Dh ed Ambulatori, a cui si potrà accedere comunque con dispositivi di protezione individuale, saranno destinati alle sole valutazioni di casi ritenuti stabili e non contagiosi per il tramite di scambi aerei (droplet e aerosol).

Sul merito della questione, il consigliere dichiara: “Mi ritengo soddisfatto di questo primo riscontro, ma sottolineo che continuerò a vigilare sull’effettiva garanzia del servizio erogato ai cittadini, con riferimento al nuovo piano. Al contempo mi attiverò per verificare se quanto disposto sarà attuato pedissequamente”.