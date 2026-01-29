Non si arresta il maltempo in Sicilia. Dopo una breve tregua, il quadro meteorologico è destinato a subire un nuovo peggioramento a partire dalle ore notturne, a causa dell’ingresso dell’ennesimo sistema frontale di matrice atlantica.
Previsioni per domani, venerdì 30 gennaio
La giornata di domani vedrà la Sicilia nuovamente sotto scacco del maltempo:
- Fase acuta: Le precipitazioni più consistenti sono attese tra la mattinata e il pomeriggio, con piogge diffuse e temporali sparsi che interesseranno gran parte del territorio regionale.
- Serata critica al Nord: Verso sera, i fenomeni tenderanno a concentrarsi con maggiore violenza lungo i versanti settentrionali. In quest’area non si escludono celle temporalesche di forte intensità.
- Neve e Temperature: La colonnina di mercurio rimarrà pressoché stabile, mantenendo un clima invernale. La neve continuerà a cadere sui rilievi montuosi, con una quota attestata tra i 1500 e i 1600 metri.
Venti e Mari: nuova intensificazione
La situazione sui bacini siciliani resterà complessa per l’intera giornata:
- Venti: Le correnti soffieranno prevalentemente da Ovest-Nord-Ovest, con intensità tra moderata e forte. Una nuova accelerazione delle raffiche è prevista in serata, specialmente sui bacini di ponente e lungo lo Stretto di Sicilia.
- Moto ondoso: I mari, già sollecitati, risulteranno da molto mossi ad agitati, con una tendenza all’ulteriore aumento del moto ondoso nelle ore notturne.
