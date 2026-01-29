Modica – In un momento di grande fragilità per la comunità di Niscemi, Lo Scontrino Sospeso, in collaborazione con la Rangers International OdV, si è attivato con tempestività e senso di responsabilità per offrire un sostegno concreto alla popolazione colpita, operando in stretta sinergia con la Protezione Civile di Niscemi, alla quale l’associazione si sta costantemente rivolgendo per ricevere indicazioni operative utili, mantenendo un contatto continuo con il dott. Emanuele Barberi, al fine di garantire interventi mirati e realmente rispondenti alle esigenze emergenti.

L’intervento nasce da un confronto diretto con il referente della Protezione Civile, che ha individuato con precisione i beni di prima necessità più urgenti in questa fase emergenziale. Sulla base di tali indicazioni, l’associazione ha immediatamente attivato i propri partner e contattato la Grande Distribuzione Organizzata, al fine di reperire materiale utile da destinare con urgenza alle persone in difficoltà.

Accanto a questa azione, Lo Scontrino Sospeso ha scelto di mettere in campo un secondo livello di intervento, altrettanto strategico: il sostegno all’economia territoriale di Niscemi. È importante chiarire che non saranno i singoli cittadini a scegliere autonomamente i beni da acquistare, bensì sarà la Protezione Civile, sulla base delle emergenze rilevate e delle necessità effettive, ad avere piena libertà di individuare ciò che occorre realmente.

Questo intervento avviene attraverso bonifici effettuati direttamente da Lo Scontrino Sospeso alle attività commerciali del territorio.

Le prime somme sono già state inviate, rendendo l’azione immediatamente operativa: a partire da questa mattina la Protezione Civile può recarsi presso le attività locali per acquistare tutto ciò che risulta prioritario e necessario per fronteggiare l’emergenza in corso.

Alessia Sudano, presidente de Lo Scontrino Sospeso, spiega:

“Abbiamo scelto di affidarci completamente alla Protezione Civile perché è l’unico soggetto in grado di valutare, giorno per giorno, le reali emergenze e le priorità. Il nostro compito è quello di reperire e mettere a disposizione risorse immediate; il loro è trasformarle in aiuti concreti e mirati. Per questo abbiamo già inviato le prime somme alle attività del territorio: da oggi la Protezione Civile potrà acquistare ciò che serve davvero, quando serve. È un modo responsabile di fare solidarietà, che sostiene le persone in difficoltà e allo stesso tempo l’economia locale.“

L’impegno delle associazioni proseguirà nei prossimi giorni in costante dialogo con il Dott Barberi e le istituzioni competenti, con l’unico fine di trasformare la solidarietà in un’azione efficace, ordinata e realmente utile.

