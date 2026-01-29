Vittoria – Questa mattina il nuovo Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, ha fatto visita al Comune di Vittoria ed è stato ricevuto a Palazzo Iacono dal Sindaco e dagli amministratori comunali. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, franco e costruttivo, rappresentando un primo e importante momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano il territorio.

Il Sindaco ha illustrato al Questore il profilo sociale ed economico della città di Vittoria, le sue energie positive, ma anche le complessità e le criticità. Nel corso del colloquio è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di rafforzare il coordinamento e la collaborazione istituzionale, nella convinzione che solo attraverso una sinergia leale e operativa tra Comune e Forze dell’Ordine sia possibile garantire maggiore sicurezza, legalità e serenità ai cittadini.

Il Sindaco ha espresso piena fiducia nel lavoro della Questura e ha assicurato la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare il presidio del territorio e il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.