Pozzallo – “Dopo il sopralluogo a Niscemi, che in questo momento vive momenti drammatici, la Presidente del Consiglio On. Meloni, ha tenuto un vertice a Catania per discutere dei danni provocati dal ciclone Harry, a cui hanno partecipato il Ministro Musumeci, il Presidente della Regione on. Schifani, il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i Sindaci e i Prefetti di Catania, Messina e Siracusa al fine di adottare tutti i provvedimenti necessari per ricostruire i luoghi pubblici e privati danneggiati dal ciclone Harry”. Lo afferma in una nota stampa il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

“Nessun rappresentante della provincia di Ragusa era presente. Si spera – afferma Ammatuna – che l’assenza dei rappresentanti istituzionali della Provincia di Ragusa, non significhi anche mancanza di attenzione nei provvedimenti che saranno adottati nei confronti del nostro territorio, anch’ esso oggetto di danni ingenti provocati dal ciclone”.