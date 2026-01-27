In Germania, i medici prescrivono sempre meno antibiotici. Il tasso di prescrizione in tutte le fasce d’età è diminuito costantemente del 26% tra il 2010 e il 2019. Questo secondo i dati dell’Istituto Centrale per i Medici dell’Assicurazione Sanitaria Pubblica (Zi).

Secondo questi dati, il tasso di prescrizione in tutte le fasce d’età è in costante calo dal 2010, passando da 559 a 414 prescrizioni ogni 1.000 persone con assicurazione sanitaria pubblica nel 2019. Nei due anni di COVID-19, il 2020 e il 2021, il numero di prescrizioni è poi diminuito drasticamente (2020: 305/1.000; -26% rispetto al 2019) e nel 2021 (277/1.000; -33% rispetto al 2019).

La diminuzione relativa più pronunciata dei tassi di prescrizione nel 2020 e nel 2021 rispetto al 2019 è stata osservata nella fascia di età compresa tra i due e i cinque anni (2020: 343/1000; -48%; 2021: 322/1000; -51%) e nella fascia di età compresa tra i sei e i nove anni (225/1000; -43%; 140/1000; -64%).

Significativamente meno antibiotici per i bambini più piccoli

Per gli anni 2023 (418/1000) e 2024 (426/1000), i dati degli studi medici mostrano un rinnovato aumento del tasso di prescrizione complessivo in tutte le fasce d’età, a un livello paragonabile a quello del 2019. Per le fasce d’età dai due ai cinque anni, dai 15 ai 64 anni e per gli over 65, il tasso di prescrizione si è nuovamente avvicinato al livello del 2019. Tuttavia, per i bambini fino a un anno di età, il tasso di prescrizione è stato ridotto di circa il 20%. Per i bambini dai sei ai nove anni (2023 vs. 2019: +33%; 2024: +30%) e dai dieci ai quattordici anni (2023: +9%; 2024: +44%), si sono registrati aumenti significativi.

Questi sono i risultati chiave di uno studio dell’Istituto Centrale per i Medici dell’Assicurazione Sanitaria Pubblica (Zi) sulle “Tendenze specifiche per età nella prescrizione di antibiotici sistemici dal 2010 al 2024”, pubblicato sulla rivista medica tedesca “Deutsches Ärzteblatt”.

…] Forte aumento delle infezioni dopo la pandemia

A seguito del continuo calo dei tassi di prescrizione dal 2010 e del brusco calo dovuto alla pandemia, probabilmente dovuto anche a una significativa riduzione della circolazione di altri patogeni respiratori, il tasso di prescrizione ambulatoriale nel 2024 è stato leggermente superiore (+3%) rispetto al 2019. Tuttavia, i tassi di prescrizione più elevati nel 2023 e nel 2024 hanno interessato solo la fascia di età compresa tra i sei e i quattordici anni. Dato il continuo calo dell’uso di antibiotici in questa fascia di età tra il 2010 e il 2019, l’aumento temporaneo riflette probabilmente un quadro clinico temporaneamente alterato, specifico per età.

Secondo le informazioni del Robert Koch Institute (RKI), in particolare i mesi invernali 2022/2023 e 2023/2024 sono stati caratterizzati da un aumento insolitamente marcato delle infezioni. Tra queste, si segnalano, tra l’altro, un marcato aumento delle infezioni da streptococco di gruppo A, in alcuni casi gravi, tra i bambini durante gli inverni 2022/2023 e 2023/2024; un focolaio di infezioni da micoplasma tra scolari e adolescenti, osservato per la prima volta su questa scala nel 2023 e 2024; e un forte aumento dei casi di pertosse nel 2024 tra i bambini di età compresa tra 0 e 19 anni.

Dati positivi nel confronto internazionale

“La terapia antibiotica è indispensabile per le infezioni batteriche gravi. Tuttavia, la sua efficacia è minacciata dalla diffusione della resistenza. Le nostre attuali analisi dei dati dimostrano chiaramente che la stragrande maggioranza dei medici in Germania usa gli antibiotici con molta parsimonia e solo dopo un’attenta valutazione del rischio. Anche il forte calo del tasso di prescrizione dei fluorochinoloni è uno sviluppo positivo, non da ultimo grazie agli avvertimenti sui gravi effetti avversi sulla salute”, ha commentato il Dr. Dominik von Stillfried, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Centrale per i Medici dell’Assicurazione Malattia Pubblica (Zi), in merito agli ultimi dati.

Ha sottolineato che la Germania, con il suo forte calo dell’uso di antibiotici nel 2020 e nel 2021, nonché il suo successivo aumento negli anni successivi alla pandemia di COVID-19, sta seguendo la tendenza europea. I confronti internazionali mostrano inoltre che l’uso di antibiotici in Germania rimane relativamente basso anche durante questo periodo di aumento dell’uso.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nel 2023 sono stati osservati tassi di prescrizione di antibiotici in regime ambulatoriale più elevati in 23 paesi europei, mentre tassi più bassi sono stati osservati solo in quattro paesi.

Lo studio Zi si basa sui dati delle prescrizioni ambulatoriali di tutte le casse malati pubbliche. Il tasso di prescrizione annuale di antibiotici sistemici è stato calcolato come numero di antibiotici dispensati ogni 1.000 assicurati in totale e per fascia d’età. (Fonte Biermann medizin)