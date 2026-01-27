Ragusa – La presidente della sezione Confcommercio di Ragusa, Rosamaria Chiaramonte, a nome dell’intero sistema dell’organizzazione di categoria, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Pinuccio La Rosa, figura di riferimento per il mondo del commercio e del turismo ibleo.

“Se ne va – dichiara Chiaramonte – un visionario, capace di anticipare i tempi e di creare modelli di ospitalità turistica e di offerta enogastronomica che hanno tracciato un sentiero di sviluppo per tutto il comparto. Pinuccio La Rosa non è stato solo un imprenditore di successo, ma un punto di riferimento umano e professionale, sempre pronto a condividere esperienze, consigli e a incoraggiare chi voleva investire in un settore tanto affascinante quanto complesso. La sua capacità di vedere lontano ha consentito a molti operatori di crescere, contribuendo a rendere il nostro territorio una destinazione sempre più apprezzata”.

La presidente sottolinea come la sua lezione rimarrà preziosa per il futuro: “In un’epoca di grandi cambiamenti, la sua storia ci ricorda che innovazione, passione e radicamento territoriale sono le chiavi per affrontare le sfide che ci attendono. La Rosa ci lascia un’eredità fatta di idee, valori e coraggio imprenditoriale che non dovremo disperdere”.

Anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, si unisce al cordoglio: “La scomparsa di Pinuccio La Rosa ci addolora profondamente. Il suo esempio rimarrà imperituro, soprattutto per gli operatori del settore turistico e ricettivo che guardano al futuro con spirito di iniziativa. Al di là delle difficoltà che ciclicamente il mercato ci pone di fronte, il nostro comparto ha grandi potenzialità, e la strada segnata da Pinuccio ci indica che con visione e determinazione si possono ottenere risultati importanti”. Confcommercio Ragusa, con i suoi dirigenti, collaboratori ed associati, si stringe alla famiglia di Pinuccio La Rosa, ricordandolo come un protagonista autentico dello sviluppo turistico ed enogastronomico della provincia.