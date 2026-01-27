Modica – In pagamento il contributo “Libri di testo 2024-25” per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Lo annuncia l’assessore alle Politiche educative, Concetta Spadaro. Sono ben 495 i mandati accreditati.
Gli utenti troveranno il contributo accreditato sul loro conto corrente. Chi invece dovrà ritirare il contributo per cassa si può recare, munito di documento di identità e codice fiscale, presso la banca UNICREDIT.
Per informazioni telefonare al 346. 6558186 Ufficio Scuola.
