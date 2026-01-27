Modica – Archiviata senza drammi la sconfitta in casa della capolista Reggio Calabria, da oggi il focus dell’Avimec Modica si concentra sulla prossima gara di campionato di serie A3, che dopo due trasferte consecutive, vedrà il sestetto modicano tornare a giocare davanti al suo pubblico domenica prossima.

Ospite dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano, per la tredicesima giornata sarà la BCC Tecbus Castellana Grotte, che arriverà al “PalaRizza” con i galloni di vice capolista.

Da oggi la squadra modicana tornerà in palestra per preparare nel migliore dei modi la delicata sfida contro la compagine pugliese sperando di recuperare al 100% gli atleti acciaccati.

A fare un’analisi della sfida del “PalaCalafiore” e proiettarci verso il prossimo impegno è coach Enzo Distefano:

“Sapevamo che la partita di Reggio Calabria, in casa della capolista sarebbe stata la più difficile di questa fase e così è stato e– sottolinea il tecnico dell’Avimec – anche se, noi venivamo da un periodo positivo che nelle ultime sei partite ci ha portato cinque vittorie di cui quattro consecutive, sapevamo che per uscire con punti dal “PalaCalafiore” sarebbe stata impresa non facile, soprattutto perchè non eravamo al top per le assenze di Putini e Garofolo, che non sono riusciti a recuperare del tutto dai rispetti problemi fisici. Contro una squadra attrezzata come la Domotek che annovera nomi altisonanti per la categoria come Saitta, Lazzaretto, Laganà e Presta per citarne alcuni, – sottolinea – è chiaro che se non fai tutto alla perfezione il compito diventa ancora più arduo, soprattutto quando il punteggio resta in bilico.

Reggio Calabria su questo sono bravissimi, sbagliano pochissimo e ti mettono in difficoltà su tutti i fondamentali e – continua – nelle fasi cruciali dei set sono stati cinici in tutte le fasi del gioco. Abbiamo subito il loro servizio e il loro contrattacco, ma usciamo a testa alta dal confronto perchè i nostri numeri dicono che la fase sideout è stata giocata quasi alla pari, ma è chiaro che la fase di contrattacco li contraddistingue e conferma che sono i primi della classe non per caso.

Oggi riprendiamo gli allenamenti senza fare nessuna tragedia e pensiamo subito agli incontri che ci aspettano da qui alla fine della regular season, che sono altrettanto difficili a cominciare dal prossimo che al “PalaRizza” ci vedrà affrontare domenica prossima Castellana, seconda forza del girone Blu.

Nella gara di andata ce la siamo giocata punto a punto in tutti i parziali, non siamo riusciti a portare a casa qualche punto per aver perso in maniera sfortunata il quarto set. Conosciamo le loro doti e le loro qualità individuali e di gruppo. Castellana -concludeEnzo Distefano – quest’anno è la squadra che difende di più, quindi, ci vorrà tantissima pazienza e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare valere il fattore campo. Sarà per noi una settimana di lavoro intenso, sia per cercare di recuperare gli infortunati, sia per preparare al massimo questo match”.