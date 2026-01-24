Modica – Si preannuncia una primavera complicata per il traffico nel Ragusano. Anas ha ufficializzato l’avvio di un importante piano di manutenzione straordinaria che interesserà due dei viadotti più strategici del Sud-Est siciliano: il ponte Guerrieri (Modica) e il viadotto Irminio (Ragusa). I lavori avranno inizio lunedì 26 gennaio e, secondo il cronoprogramma, si protrarranno fino al 30 aprile.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire agli operai di intervenire in totale sicurezza sulle strutture, il traffico subirà pesanti limitazioni. Nello specifico, sarà istituito il senso unico alternato, gestito da impianti semaforici, in due tratti distinti della SS 115:

Viadotto Irminio: restringimento di carreggiata tra il km 332,220 e il km 333,260.

restringimento di carreggiata tra il km 332,220 e il km 333,260. Viadotto Guerrieri: circolazione alternata tra il km 336 e il km 336,501.

Trattandosi di un’arteria vitale per il collegamento tra i due capoluoghi, percorsa quotidianamente da migliaia di pendolari e mezzi pesanti, si prevedono rallentamenti significativi e code, specialmente nelle ore di inizio e fine giornata lavorativa.

La gestione dell’emergenza

Per mitigare i disagi, Anas ha predisposto il presidio costante di squadre operative sul posto. Il personale avrà il compito di monitorare il flusso veicolare e modulare i tempi dei semafori in caso di eccessivo congestionamento.

L’intervento fa parte di un piano nazionale di consolidamento e messa in sicurezza delle grandi infrastrutture, mirato a garantire standard di affidabilità più elevati su tratti stradali che risentono del peso degli anni e dell’alto volume di traffico.