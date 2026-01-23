Modica – Trasferta in riva allo Stretto per l’Avimec Modica di coachEnzo Distefano, che reduce da un poker di vittorie consecutive, domenica alle 19 sbarcherà al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria per sfidare la Domotek neocapolista del girone Blu del campionato diserie A3 maschile di volley. La squadra amaranto, dopo un lungo inseguimento, proprio domenica scorsa, vincendo nettamente sul campo del Castellana Grotte si è presa lo scettro del comando ed è chiaro che vorrà continuare a guardare tutte le squadre dall’alto in basso, ma il sestetto modicano non arriverà in Calabria per fare da vittima sacrificale, bensì per giocarsi a viso aperto una sfida che nasconde moltissime insidie e che sarà giocata in un palazzetto che sarà strapieno e con i tifosi reggini pronti a spingere i loro beniamini verso la vittoria.

“Affronteremo la trasferta di Reggio Calabria con il morale alto e pensando positivo, perchè – dichiara coach Enzo Distefano – siamo reduci da quattro vittorie consecutive a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno. Queste quattro vittorie in cinque partite ci rincuorano perchè siamo migliorati anche in classifica, ma allo stesso tempo sappiamo che andiamo a giocare in uno dei campi più difficili e complicati della serie A3, contro una squadra che è stata costruita per vincere, ma questo lo sapevano già alla vigilia, quindi scenderemo in campo per fare bene e magari puntare a fare il salto di qualità.

Giocare in casa della capolista – continua – non significa che l’Avimec partirà già battuta, noi andremo aReggio Calabria per giocarcela a viso aperto e con il morale alto. I ragazzi, in settimana hanno lavorato benissimo, rincuorati anche dalle buone prestazioni fornite in queste ultime partite e dalla vittoria convincente conquistata a Galatone. Sappiamo che avremo di fronte una Domotek motivatissima, che vorrà tenersi stretto fino alla fine questo primo posto in classifica, ma noi senza troppe pressioni li affronteremo a testa alta come abbiamo sempre fatto con tutte le squadre del girone. In un campionato corto come quello di A3, ma di altissima intensità e qualità – conclude Enzo Distefano – sarà importante da qui alla fine fare quanti più punti possibili in tutte le partite, personalmente vivrò questa fase finale di stagione partita dopo partita, ma sempre con lo sguardo in avanti per puntare a quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione.

Tra i più in forma nel roster modicano, c’è Pietro Mariano, che arrivato questa stagione nella città della Contea sta confermando le qualità per le quali è stato fortemente voluto dalla società e ora sta diventando un punto fermo della formazione biancoazzurra.

“Al PalaCalafiore sarà una bella battaglia sportiva – spiega Pietro Mariano – Reggio Calabria è al primo posto, è una squadra attrezzatissima per la categoria, ma entrambe le squadre veniamo da momenti molto positivi, quindi dobbiamo affrontare la partita con determinazione e soprattutto fare attenzione a tutti i dettagli che con squadre come Reggio Calabria non possono essere assolutamente trascurati per evitare di subire troppo il loro gioco. Dopo quattro vittorie consecutive – continua – noi abbiamo riacquistato la nostra sicurezza, abbiamo finalmente trovato il nostro gioco, quindi arriveremo a Reggio Calabria con sicurezze diverse rispetto all’inizio della stagione , quindi credo che sarà una bella battaglia e il risultato non sarà per nulla scontato. La Domotek – conclude Mariano – ha nel roster gente con molta esperienza, ma devono dimostrare di essere superiori, mentre noi possiamo contare sulla nostra spensieratezza e scendere in campo per cercare di portare a casa il risultato con tranquillità e aggressività”