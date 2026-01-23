La tregua meteorologica sulla Sicilia ha le ore contate. Una nuova perturbazione di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di oggi, venerdì 23 gennaio.
Il sistema perturbato seguirà una traiettoria da Sud verso Nord, coinvolgendo gran parte del territorio regionale secondo questa scansione oraria:
- Notte tra venerdì e sabato: Sarà il momento più critico del primo passaggio instabile. Le precipitazioni bagneranno inizialmente i settori meridionali, estendendosi rapidamente alle zone centrali e al versante tirrenico entro le prime luci dell’alba.
- Mattina e Pomeriggio: La perturbazione lascerà spazio a una spiccata variabilità. Non si escludono piogge deboli e intermittenti distribuite a “macchia di leopardo” su tutta l’Isola.
- Serata: È previsto un parziale e temporaneo miglioramento, con ampie schiarite, in attesa dei nuovi fronti previsti per il fine settimana.
Temperature e Venti
Non si segnalano scossoni sul fronte termico: le temperature rimarranno stazionarie, mantenendosi su medie stagionali. I venti, invece, subiranno una rotazione: soffieranno inizialmente moderati da Ovest-Nord Ovest. Si segnalano possibili forti raffiche sullo Stretto di Sicilia, mentre sul Tirreno la ventilazione risulterà più contenuta, oscillando tra il debole e il moderato dai quadranti occidentali.
Mari
Le condizioni marittime richiederanno particolare attenzione, specialmente per i collegamenti con le isole minori:
- Bacini occidentali: Da molto mossi a localmente agitati.
- Stretto di Sicilia e Ionio: Mossi o molto mossi.
