Ragusa – Continuità, partecipazione e responsabilità condivisa: il rinnovo delle cariche della Consulta Femminile del Comune di Ragusa conferma un percorso di lavoro collettivo che ha rafforzato, nel tempo, il ruolo di questo organismo come spazio di confronto e proposta per la città.

Mercoledì 21 gennaio la Consulta Femminile del Comune di Ragusa ha rinnovato le cariche di Presidente e Vicepresidente, un passaggio significativo nella vita dell’organismo consultivo comunale. All’esito della votazione, sono state rielette all’unanimità Gianna Miceli Presidente e Maria Giovanna Bentivoglio Vicepresidente.

Il rinnovo delle cariche si inserisce in un clima di piena condivisione e partecipazione, maturato nel corso degli ultimi due anni e mezzo di attività, periodo di durata del mandato così come previsto dallo Statuto della Consulta Femminile. Un arco di tempo che ha consentito di rafforzare il ruolo e la funzione di questo organismo, rendendolo nuovamente uno spazio attivo di confronto, proposta e iniziative.

Nel corso del mandato, la Consulta Femminile ha affrontato numerose tematiche di rilevanza sociale, con particolare attenzione ai temi della salute della donna, alla toponomastica femminile, quale strumento di riequilibrio simbolico e culturale, e al rapporto costante con il territorio, valorizzando la presenza e il contributo delle donne nei diversi ambiti della vita cittadina.

In questo percorso si inserisce anche l’intitolazione del chiostro del Centro Commerciale Culturale a Rosa Balistreri. Tra le iniziative promosse, particolare rilievo hanno avuto quelle dedicate alle Madri Costituenti, con l’intitolazione di un viale del Giardino Ibleo e la realizzazione di una mostra permanente, pensate per trasmettere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella nascita della nostra Repubblica. Questi percorsi proseguiranno anche nel 2026, perché ottant’anni fa, con il voto parlamentare alle donne e la scelta della Repubblica, l’Italia compiva un passo storico verso una democrazia più giusta e inclusiva. Il 2026 ne celebra l’eredità e il valore attuale.

Sono stati inoltre promosse attività erealizzati progetti in collaborazione con il mondo della scuola e della cultura, accanto a iniziative rivolte a contesti di maggiore fragilità, come il progetto di lettura realizzato con le persone detenute, a testimonianza di una visione inclusiva e attenta alle diverse realtà sociali. Centrale è rimasta anche l’attenzione al tema della violenza di genere, così come a questioni legate alla qualità della vita urbana.

Le iniziative svolte hanno dimostrato come, anche a fronte di risorse limitate, sia possibile realizzare interventi significativi grazie all’impegno, alla competenza e alla collaborazione tra le componenti della Consulta. Un lavoro portato avanti in un clima di responsabilità condivisa e di costante dialogo istituzionale.

In questo percorso si è rivelata importante la collaborazione con le Assessore alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione, nel segno di un confronto costruttivo e orientato alla promozione di politiche attente ai bisogni della comunità.

La rielezione all’unanimità della Presidente e della Vicepresidente rappresenta la conferma di un percorso condiviso e la volontà di proseguire il lavoro avviato, con l’obiettivo di continuare a offrire un contributo qualificato e propositivo all’azione amministrativa del Comune di Ragusa.