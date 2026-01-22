Ragusa – L’assessorato al verde pubblico del Comune di Ragusa comunica che si è avviata procedura di affidamento per effettuare i seguenti lavori:
- sistemazione della recinzione dell’area cani e interventi di potatura in via delle Betulle;
- ripristino e sistemazione della fontana situata all’interno dell’area cani di via Sergio Ramelli;
- modifica dell’apertura del cancello dell’area cani limitrofa all’area verde “Falcone e Borsellino”.
“Questi interventi mirano a garantire maggiore sicurezza per i frequentatori a quattro zampe e i loro proprietari – dichiara l’assessore al Verde Pubblico, Giovanni Iacono – migliorando la fruibilità di spazi chiave per la socialità urbana.
Si rammenta, inoltre, che da dicembre tutte le attività, quotidiane, svolte dal servizio verde vengono pubblicate, quindicinalmente, con relazione documentale nell’apposita sezione del portale del Comune di Ragusa.
I cittadini sono invitati a consultare periodicamente il portale istituzionale per rimanere aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su tutto il territorio comunale”.
Lascia un commento