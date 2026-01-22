il maltempo non abbandona la Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un nuovo avviso di Allerta Gialla valido per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, esteso anche alla provincia di Ragusa. Dopo i danni causati dal recente ciclone, l’Isola si prepara a fronteggiare una serie di impulsi perturbati di origine atlantica che si susseguiranno senza sosta fino all’inizio della prossima settimana.
La sequenza: tre fronti instabili in pochi giorni
Secondo le proiezioni dei modelli meteorologici, siamo solo all’inizio di una nuova fase perturbata:
- Il primo fronte: Sta risalendo in queste ore da Sud e attraverserà l’intera Isola tra la tarda serata di oggi e la notte di venerdì, portando piogge dal Canale di Sicilia verso il versante tirrenico.
- Il weekend: Una seconda perturbazione, decisamente più vigorosa, è attesa tra sabato e domenica.
- L’inizio settimana: Un terzo sistema nuvoloso, ancora più intenso, colpirà la regione nella giornata di lunedì.
Il bollettino per venerdì 23 gennaio
Per la giornata di domani, le previsioni ufficiali indicano un clima spiccatamente variabile su tutta la regione:
- Precipitazioni: Piogge sparse e locali rovesci, che potrebbero assumere carattere temporalesco di breve durata.
- Zone interessate: I fenomeni saranno più insistenti sui settori occidentali e meridionali, dove i quantitativi cumulati potrebbero risultare puntualmente moderati.
- Mari: Restano condizioni di pericolo per la navigazione e le attività costiere. Lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale risulteranno molto mossi.
