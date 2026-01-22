Pozzallo – I danni provocati dal ciclone Harry hanno messo in ginocchio tutte le località costiere della Sicilia orientale. Il disastro è stato notevole e per tali motivi non sono necessari soltanto sostegni economici subito, non fra qualche mese, ma occorre dotare di poteri straordinari i Sindaci per intervenire soprattutto nelle zone demaniali.

La Sicilia è l’unica Regione d’Italia in cui il demanio è di competenza Regionale e siccome i danni maggiori riguardano le zone costiere, occorre facilitare il lavoro dei Sindaci.