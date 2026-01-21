Modica – Dopo questi giorni di allerta rossa e i numerosi danni che hanno colpito il territorio, cresce il bisogno di supporto concreto per le persone e le famiglie in difficoltà. In questo scenario, il progetto Tempo Sospeso rafforza il proprio impegno a favore della comunità, mobilitando professionisti, volontari e cittadini.

Nato nel 2020 dall’esperienza dello Scontrino Sospeso, Il Tempo Sospeso è un’iniziativa che trasforma il tempo in uno strumento di solidarietà. Non si tratta solo di aiuti materiali, ma di ore donate, competenze condivise e presenza umana messa al servizio di chi vive situazioni di fragilità.

“Il Tempo Sospeso è fatto di persone che scelgono di esserci,” dichiara Alessia Sudano, Presidente dell’ Associazione ed ideatrice del progetto. “Dopo eventi complessi come quelli che abbiamo appena vissuto, è fondamentale rafforzare la rete di solidarietà. Ogni ora donata rappresenta un gesto concreto di cura, vicinanza e responsabilità verso la nostra comunità.”

Il progetto coinvolge figure professionali provenienti da diversi ambiti – dal supporto psicologico all’assistenza sociale, dalla consulenza tecnica all’ascolto – con l’obiettivo di rispondere in modo mirato ai bisogni emersi a seguito dell’emergenza.

In una fase in cui il territorio è chiamato a ricostruire, noi del direttivo grazie al Tempo Sospeso continuiamo a promuovere la cultura della condivisione, in cui il tempo diventa un valore prezioso, capace di generare dignità, speranza e senso di comunità.

Chi desidera offrire il proprio tempo o richiedere supporto può contattare l’organizzazione attraverso i canali ufficiali o inviando una mail all’indirizzo: loscontrinosospeso@gmail.com