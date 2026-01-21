Dopo il maltempo del ciclone Harry che ha messo in ginocchio soprattutto il versante orientale, il quadro meteorologico sulla Sicilia inizia a mostrare i primi segni di stanca, pur rimanendo in un contesto di spiccata instabilità. Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale, nel bollettino diramato oggi 21 gennaio, ha declassato l’allerta a colore giallo per tutto il settore orientale, inclusa la provincia di Ragusa.
Previsioni per oggi e domani: tregua armata
La situazione attuale vede un’attenuazione dei fenomeni più violenti, ma il rischio pioggia resta concreto:
- Oggi, 21 gennaio: Il maltempo insiste ancora sulle zone ioniche e centro-orientali, seppur con minore intensità rispetto alle ore scorse. Sui settori occidentali si registrano ampie schiarite, ma con il rischio di nuove piogge in serata.
- Giovedì, 22 gennaio: La giornata sarà caratterizzata da piogge sparse, che assumeranno carattere di rovescio isolato soprattutto lungo i versanti tirrenici e meridionali. I quantitativi di pioggia attesi sono comunque deboli.
- Mari: Restano critiche le condizioni del bacino siciliano. Lo Stretto di Sicilia e lo Ionio continueranno a essere molto mossi, rendendo ancora difficili i collegamenti marittimi e la navigazione.
Previsioni meteo nel weekend
L’instabilità non abbandonerà l’Isola tanto facilmente. Dopo un parziale miglioramento atteso per domani pomeriggio, un nuovo fronte instabile avanzerà da sud tra la serata di giovedì e la notte di venerdì 23, portando precipitazioni che risaliranno verso le zone settentrionali.
Il vero cambiamento di scenario avverrà però nel fine settimana. È previsto l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica che riporterà piogge diffuse su gran parte della regione. Fortunatamente, secondo le attuali proiezioni dei modelli, questo nuovo peggioramento non dovrebbe raggiungere i picchi di violenza registrati durante il passaggio di Harry, garantendo precipitazioni più regolari e meno nefaste per i territori già duramente colpiti.
