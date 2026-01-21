Comiso – Superata la fase più critica delle condizioni meteo di questi giorni, il sindaco di Comiso ringrazia il gruppo di volontari della Protezione Civile. “ Sono stati tre giorni molto critici passati in video conferenza con la Prefettura, e in continuo e costante contatto con tutto il gruppo di volontari di Protezione Civile – commenta Maria Rita Schembari – con i miei assessori e con i cittadini che sollecitavano interventi . Io stessa – ancora il sindaco – sono stata testimone della sollecitudine e tempestività dell’intervento mentre, con la macchina del LCC ci siamo imbattuti nei massi che hanno invaso la ss 115 Comiso- Ragusa.

Ho visto i nostri volontari dappertutto, sotto l’acqua, sotto il vento sferzante, a mettere in sicurezza alberi, pali dell’illuminazione, quindi non posso che fare le mie congratulazioni e ribadire che i giorni sono stati pieni di tensione ma, sapendo di poter confidare su di loro, sono trascorsi un pò più serenamente”.

E’ intervenuto anche il coordinatore comunale dei volontari, il geom Fabrizio Licata, che ha aggiunto: “Sono fiero del gruppo dei ragazzi che ho perchè sono stati attivi h24, hanno fatto turni anche notturni, garantendo quanto più possibile la sicurezza sulle strade, sulle abitazioni. Sono andati dappertutto, a rimuovere alberi, e anche condizionatori pericolanti dalle casa private, a controllare caditoie di acque bianche sia pubbliche, sia private per evitare allagamenti.

Hanno sorvegliato in continuazione , con le moto seghe hanno agito per effettuare interventi, incuranti del pericolo per essi stessi, prodigandosi per la comunità, senza sosta per 48 ore, tanto da farmi convincere ancor di più di quanto valgano e quanto eccezionali siano”.