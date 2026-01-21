L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha ufficialmente dato il via alle procedure per la Rottamazione Quinquies. Sul portale istituzionale sono già attivi i servizi digitali per inviare la domanda di adesione alla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali. I contribuenti avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per trasmettere la richiesta esclusivamente per via telematica.
Un perimetro più stretto: cosa rientra nella sanatoria
A differenza delle edizioni passate, la “Quinquies” presenta un ambito applicativo più mirato. L’Agenzia ha chiarito che la misura riguarda esclusivamente specifiche tipologie di carichi affidati alla riscossione:
- Fisco: Imposte regolarmente dichiarate dal contribuente ma non versate.
- Previdenza: Contributi INPS omessi (attenzione: sono esclusi quelli derivanti da accertamenti dell’ente previdenziale).
- Multe: Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada affidate dalle Prefetture.
La procedura guidata: il Prospetto Informativo
Per facilitare il compito dei cittadini e prevenire errori formali, l’Agenzia ha messo in campo due strumenti chiave:
- L’Area Riservata Intelligente: Accedendo con SPID, CIE o CNS, il sistema filtrerà automaticamente la posizione debitoria del contribuente, mostrando solo le cartelle effettivamente rottamabili. Questo elimina il rischio di inserire debiti esclusi dalla normativa.
- Il Prospetto Informativo Online: È disponibile un servizio specifico per richiedere l’elenco dettagliato dei carichi definibili. Il documento indicherà non solo le cartelle ammesse, ma anche il calcolo esatto dell’importo dovuto una volta sottratti sanzioni e interessi di mora.
I vantaggi dell’area riservata
L’Agenzia raccomanda caldamente l’utilizzo dell’area personale per l’invio della domanda. Oltre alla pre-selezione dei carichi, il portale permette di monitorare in tempo reale lo stato della pratica e, una volta approvata, di gestire il piano di rateizzazione che può estendersi fino a 9 anni (54 rate bimestrali).
Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione rimane il 30 aprile 2026. Oltre questa data, non sarà più possibile beneficiare dello sconto su interessi e sanzioni per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023.
Lascia un commento