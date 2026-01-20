Santa Croce Camerina – Avviso alla popolazione del sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino: a causa della forte mareggiata attualmente in corso, al fine di garantire la pubblica incolumità, è disposta la chiusura immediata al transito pedonale e veicolare delle seguenti vie:
Lungomare A. Vespucci
Via Paolo VI
Via Papa Giovanni XXIII
Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione, evitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate e adottare comportamenti responsabili e prudenti, attenendosi alle indicazioni delle autorità competenti. La sicurezza di tutti è una priorità. Collaboriamo con senso di responsabilità.
